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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي يلاحق المزور قانونيا.. الزمالك يقيد بديل النقاز.. مدرب جديد لـ برشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:15 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

هاني حتحوت: محمد عواد يرحل عن نادي الزمالك فى هذا الموعد.. تفاصيل
أكد الإعلامي هاني حتحوت أن محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء.

شوقي السعيد: تعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة القمة.. وخدعنا حسام حسن بالسحر.. فيديو
أكد شوقي السعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أنه لم يتعمد إصابة أي لاعب بارتجاج في المخ، أو كسر في الوجه، لكنه يلعب بخشونة دون قصد الإيذاء.

الأهلي يلاحق صاحب أزمة محادثة عبدالحفيظ وحمادة صدقي قانونيا
أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، كلفه بتقديم بلاغ للجهات المختصة، للكشف عن هوية بعض الأشخاص التي تدير صفحات تبث مواد مزورة.

الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز
استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، على قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى عاد للفريق بعد فسخ عقده مع نادي الوداد المغربى بدلا من التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض.

السوبر الإسباني .. سيميوني يدافع عن فالفيردي ويؤكد : فعل الصواب
دافع الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، عن الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الذي فوت عليهم فرصة التتويج بالسوبر الإسباني، عندما عرقل ألفارو موراتا مهاجم فريقه وهو في حالة انفراد بالمرمى.

توقيع العقود خلال ساعات.. كيكي سيتيين خلفا لـ فالفيردي في قيادة برشلونة
أعلن نادى برشلونة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق ، قبل 5 شهور من انتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.

وفاة مصارع مكسيكي متأثرا بجراحه إثر قفزة خاطئة |شاهد
توفى المصارع المكسيكي الشهير"لا باركا"، المعروف في عالم المصارعة الترفيهية بزي الهيكل العظمي، عن عمر يناهز 54 عاما.
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