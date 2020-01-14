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أخبار العالم

مقتل طفلين وإصابة 10 أشخاص في سلسلة انفجارات شمال أفغانستان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:29 ص
انفجارات شمال أفغانستان
انفجارات شمال أفغانستان
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أ ش أ
لقي طفلان حتفهما وأصيب ثمانية أشخاص إثر وقوع سلسلة انفجارات، اليوم الثلاثاء، في مدينة "مزار شريف" عاصمة إقليم "بلخ" الواقع شمالي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عادل شاه عادل، قوله إن الانفجارات وقعت بالقرب من المستشفى الإقليمي في مدينة "مزار شريف".

مشيرًا إلى أن القتيلين طفلان يبلغان من العمر 14 عاما وعشرة أعوام كما أن أحد أفراد الشرطة من بين المصابين.

وأضاف المتحدث أن التحقيقات جارية من أجل الوقوف على أسباب الانفجارات، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن هذه التفجيرات.
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