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أخبار العالم

سعد الحريري يصل إلى عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:37 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
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شيماء مصطفى
وصل رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال اللبناني ​سعد الحريري​، صباح اليوم الثلاثاء، إلى ​سلطنة عمان​ لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وفقًا لعدد من وسائل الإعلام اللبنانية.

ورحل السلطان قابوس سلطان عُمان، مساء الجمعة الماضي عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وخلف السلطان ابن عمه، هيثم بن طارق، الذي أدى اليمين الدستورية كقائد جديد في المجلس الملكي للأسرة في مسقط.

وأكدت الحكومة أن "هيثم بن طارق أدى اليمين الدستورية كسلطان جديد للبلاد، بعد اجتماع للعائلة الذي قُرر تعيين الشخص الذي اختاره السلطان".

ووفقًا للدستور العماني، كان أمام العائلة المالكة ثلاثة أيام لتحديد الخلف، وإذا لم يوافقوا على ذلك، فإن الشخص الذي اختاره قابوس في خطاب موجه إلى العائلة سيكون الخلف.
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