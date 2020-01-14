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حوادث

بلطجة وفرض سيطرة.. حبس عاطل لحيازته بندقية خرطوش في مصر القديمة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:36 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقات نارية واستخدامها فى فرض السيطرة والبلطجة على المواطنين بدائرة القسم.

البداية عندما وردت معلومات الرائد عبد الرحمن يوسف، معاون أول مباحث مصر القديمة، بحيازة عاطل بندقية خرطوش وطلقات نارية يستخدمها في فرض السيطرة والبلطجة بنطاق دائرة القسم، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمت خروج مأمورية بقيادة الرائد عبد الرحمن يوسف، معاون أول مباحث القسم، وبعمل أكمنة وتتبع خط سيره تم ضبط "إسلام. ق"، عاطل، مقيم بنطاق دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقات نارية، وتم اقتيادة إلى وحدة المباحث.

وبمواجهته أمام العميد أيمن أنور، مفتش مباحث مصر القديمة، أقر بحيازته السلاح النارى بقصد أعمال البلطجة وفرض السيطرة على أهالى المنطقة وترويع المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.
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