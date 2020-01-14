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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس دافئ على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة تسجل 19 درجة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:33 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على شمال البلاد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأن يسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 19/10
الإسكندرية 19/10
بورسعيد 19/10
رفح 18/9
كاترين 14/2
شرم الشيخ 22/13
بني سويف 20/9
المنيا 21/9
الأقصر 24/7
أسوان 24/8
الوادي الجديد 23/9
حلايب 23/16

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