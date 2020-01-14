العصار يبحث مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة تطوير التعاون في المجال الصناعي

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع سيرجى تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي لتعظيم نسبة المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية.



وأكد الدكتور محمد سعيد العصار- فى بيان للوزارة اليوم، الثلاثاء- سعي وزارة الإنتاج الحربي ليكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية، منوها بجاهزيتها لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية وعلى رأسها منتجاتها من "الشاحنات واللوادر والمعدات الزراعية والصوامع والجرارات والمحركات"، وتصديرها إلى الدول الأفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية وزيادة ضخ العملة الأجنبية للبلاد.



وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مجالات التعاون تشمل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة "ماز" - المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة "ببروسكا أجروماش" - صوامع تخزين الغلال بالتعاون مع شركة "سيل أنرجو" - معدات ولوادر بالتعاون مع شركة "أمكادور" – الجرارات بالتعاون مع شركة "منسك تراكتورز"– المحركات بالتعاون مع شركة "منسك إنجنز").



وعرض الدكتور محمد سعيد العصار رؤية وزارة الإنتاج الحربي بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، واستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بخصوص درج بيلاروسيا في المناقصات "كبلد منشأ" للمنتجات المماثلة لمنتجات الشركات البيلاروسية.



من جانبه، أعرب "تيرتنتييف" عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع "الإنتاج الحربي" لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبيلاروسيا، مؤكدا أن القيادة السياسية بالدولتين حريصة على تعميق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين، كما اهتمام الجانبين يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.



ولفت السفير البيلاروسي إلى أنه سيتم عرض المنتجات التي يتم تصنيعها بالتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية خلال المعرض المزمع إقامته على هامش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر خلال شهر فبراير المقبل.



وفي نهاية اللقاء، تم دعوة المختصين في وزارتيّ الدفاع والتموين لزيارة شركات الإنتاج الحربي التي تتعاون مع الشركات البيلاروسية للاطلاع على خطوط الإنتاج بها على أرض الواقع والتعرف على الخطط المستقبلية لتعميق التصنيع المحلي لمنتجاتها، وتحديد احتياجات الجهات المعنية من هذه المنتجات، كما تم دعوتهم لزيارة مقار الشركات البيلاروسية لمعرفة المزيد عن إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية.



حضر اللقاء ممثلون عن كل من وزارة الدفاع ووزارة التموين، ورئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.