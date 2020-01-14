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أخبار العالم

بسبب مقتل سليماني.. إيران تستعد لإجراء ضد الجيش الأمريكي وترامب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:21 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسین إسماعيلي، اليوم الثلاثاء: إن طهران تعتزم مقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لقتلها قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.

ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، أوضح إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، "نعتزم مقاضاة الجيش الأمريكي والحكومة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة الجنائية الدولية لقيامهم بهذه الجريمة".

وأضاف: "إرهاب أمريكا في اغتيالها سليماني وأبو مهدي المهندس كان واضحا وجليا، لقد اعترف ترامب بنفسه بهذه الجريمة وسنتابع الأمر قضائيا".

وأشار: "لدينا ثلاثة مراجع لملاحقة أمريكا قانونيا، أحدها المحكمة العليا في إيران، ولمحاكمنا صلاحية تتبع هذا الأمر، والمرجع الثاني هو المحاكم العراقية لأن العراق كان مسرح الجريمة، والمرجع الثالث هو محكمة لاهاي".

وكانت أمريكا شنت غارة جوية قرب مطار بغداد، ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وثأرًا له، أعلن الحرس الثوري تبنيه استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.
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