محافظ أسيوط يوجه بصرف مساعدات عاجلة لبعض الأسر الأولى بالرعاية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللقاء الأسبوعي للمواطنين بديوان عام المحافظة بحضور أكثر من 13 مواطنًا لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي شركات المرافق والمهندس عبدالحكيم عليان وكيل وزارة الإسكان ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومديري التفتيش والمتابعة والمتابعة الميدانية بالمحافظة.



واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – شكوى المواطنين والتي تمثلت في إزالة بعض الإشغالات والتعديات الصادر لها قرارات إزالة فضلًا عن صرف بعض المساعدات العاجلة لبعض الأسر الأولى بالرعاية وتوجيه وكيل وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية وعمل أبحاث اجتماعية لهم كما أحال المحافظ بعض شكوى المواطنين المتعلقة بالمباني إلى التفتيش والمتابعة بالمحافظة لتشكيل لجنة لفحص الشكوى واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها ومحاسبة المقصرين في حالة وجود أي مخالفات أو تقصير فضلًا عن إحالة بعض الشكاوى المتعلقة بالمنشآت التعليمية إلى هيئة الأبنية التعليمية لدراسة إمكانية التوسع في إنشاء مدارس جديدة ببعض القرى وعمل صيانة لبعض المدارس.



وأشار محافظ أسيوط إلى تفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحل مشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال الجولات الميدانية بالقرى والنجوع.



وكان محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي كل يوم اثنين في تمام الساعة 12 ظهرًا بديوان عام المحافظة للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلًا عن عقد لقاء أسبوعي كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12 ظهرًا لحل شكاوى الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن لافتًا إلى دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528).



كما يمكن تلقي البلاغات العاجلة من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طوارئ للتعامل مع بلاغات المواطنين.