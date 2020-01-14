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أخبار العالم

الملكة إليزابيث تدعو إمبراطور اليابان لـ زيارة بريطانيا.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:20 ص
الملكة إليزابيث تدعو
الملكة إليزابيث تدعو امبراطور اليابان لـ زيارة بريطانيا
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رويترز
قبِل إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو دعوة من الملكة إليزابيث للقيام بزيارة دولة لبريطانيا في أوائل عام 2020.

وقال قصر بكنجهام «قبِل جلالة إمبراطور وإمبراطورة اليابان دعوة من جلالة الملكة للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة في ربيع عام 2020».

وأضاف القصر أنهما سينزلان بقصر وندسور.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر تنفيذه يوم 31 يناير قد أثار قلق بعض المستثمرين اليابانيين وشركات كبرى كانت رئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر قد شجعتها على استخدام البلاد كقاعدة انطلاق إلى أوروبا.

واستضافت الملكة إليزابيث امبراطورين سابقين لليابان هما الإمبراطور أكيهيتو الذي قام بزيارة دولة في 1998 والإمبراطور هيروهيتو الذي قام بزيارة دولة عام 1971.

وخلال هاتين الزيارتين نظم أسرى الحرب البريطانيون السابقون احتجاجات مطالبين باعتذار كامل والمزيد من التعويضات عن المعاناة الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.

وقامت الملكة وزوجها الأمير فيليب بزيارة دولة واحدة لليابان في عام 1975 تلبية لدعوة من الإمبراطور هيروهيتو.
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