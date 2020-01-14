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أخبار البلد

وزير الزراعة: إطلاق منظومة كارت الفلاح في أسيوط وسوهاج الأحد المقبل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:36 ص
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتنموي.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أنه سيتم الأحد المقبل إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج، مشيرًا إلى أن محافظتي الشرقية والبحيرة سيتم الإنتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بهما خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق عقب ذلك، موضحًا أنه سبق إطلاق كارت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية.
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