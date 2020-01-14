مستقبل وطن يطلق مبادرة شتاء دافئ فى الإسكندرية لخدمة المواطنين

أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب مبادرة "شتاء دافئ" بالإسكندرية، والتي تأتي في إطار حملة احنا معاك التي دشنها الحزب للتقديم خدمات مباشرة للمواطن في المجالات الصحية من خلال القوافل الطبية، بالإضافة إلي الخدمات التعليمية بالمشاركة في دفع المصروفات الدراسية وتقديم مراجعات دراسية للطلاب بصورة مجانية في أمانات الحزب المختلفة وإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بسعر التكلفة.



وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بمحافظة الاسكندرية، أن الحزب يضع شعار المواطن أولا وتقديم خدمات حقيقية ومباشرة، مشيرا إلي أن الحزب لن يلتفت إلى المزيدات السياسية والهجمات الممنهجة وسيستمر في تقديم الخدمات للمواطن داعيا الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في خدمة المواطن بصورة مباشرة.



وأضاف أن الحملة تأتى فـى إطار دور الحزب بالتفاعل الحقيقى والبناء مع المواطن المصري الذى يمثل حجر الأساس للتنمية والاستقرار والذى برهن خلال السنوات الماضية إيمانه الحقيقي بمعركتى البناء والبقاء التي تخوضها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمله صعوبات المرحلة والإصلاحات الاقتصادية التى تحتاج إلى جهود وإجراءات تقودها الدولة والحكومة المصرية.



وأضاف أمين الحزب بالمحافظة، أن الأحزاب يقع عليها دور حقيقى فـى المشاركة الفعالة فـى تلك الجهود وتقديم خدمات حقيقة للمواطن وتوفير ما تستطيع من خلال المشاركة المجتمعية للأعضاء الحزب في جزء من الإجراءات الحمائية للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية ونجحت في تجاوز مرحلة الاصلاح والوصول الي نمو اقتصادي حقيقي، مشيرا إلي أن دعم التجارب المجتمعية والخدمات المقدمة للمواطن هي الأولوية للمشاركين والمهتمين بالعمل العام.



وأوضح أن الحزب نجح بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية ومن خلال حملة احنا معاك في تقديم خدمات مباشرة لنصف مليون مواطن بالإسكندرية، وذلك بتنظيم 50 قافلة طبية شملت الكشف والعلاج المجاني بالإضافة لتدشين حملة الإسكندرية أجمل برفع القمامة من ما يزيد عن 60 موقع بالمحافظة اخترقت المناطق الأكثر احتياجا والقري الريفية في غرب المحافظة ودوائر الرمل والمنتزة.



وأضاف أن الحزب نظم أيضا معارض أهلا بالمدارس التي بلغت 30 معرضا في بداية العام الدراسي بالإضافة إلى الفصول الدراسية المجانية للطلاب بالإضافة إلي 8 معارض لبيع السلع الغذائية بالإضافة إلى حملة "شتاء دافئ" التي تستهدف توزيع الأغطية والبطاطين والتي انتهت المرحلة الأولى منها بإجمالي 65 ألف وبدأت المرحلة الثانية بإجمالي 100 ألف ويستهدف الحزب توزيع نصف مليون بطانية بنهاية فصل الشتاء من خلال تمويل ذاتي من أعضاء الحزب.