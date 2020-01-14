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رياضة

إيهاب جلال يختار 20 لاعبا فى قائمة المصرى استعدادًا لأسوان بالدورى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:01 م
إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري
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القسم الرياضي
أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذى يبدأ عصر اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة، استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدورى، والتى تجمعه بنظيره أسوان المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 20 لاعبًا وهم :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدي.

خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد عادل ميسي ، إسلام عطية ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، أيمن ندا.

خط الهجوم : أحمد ياسر ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو والذي يتم تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة، حال رفع الإيقاف عنه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويدخل المصرى المباراة وهو يحتل المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر فى أربع لقاءات .

بينما يحتل أسوان المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 8 نقاط من 12 مباراة، ولا بديل عنه سوى تحقيق نتيجة إيجابية حتى يحاول الخروج من قاع الترتيب.
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