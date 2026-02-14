محافظة القدس: مستوطنون يهاجمون أطراف بلدة مخماس شمال المدينة المحتلة

أكدت محافظة القدس، أن مستوطنين إسرائيليين يهاجمون أطراف بلدة مخماس شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق اليوم، شن الاحتلال، حملة على مدن وقرى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وشهدت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس اقتحاماً واسعاً من قبل آليات الاحتلال التي نشرت قناصة فوق أسطح البنايات السكنية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت مما أسفر عن وقوع إصابات بحالات اختناق بين المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.