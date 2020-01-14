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منوعات

رئيس الوزراء البريطاني: عايز أخس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:01 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يرغب في خسارة وزنه خلال عام 2020، لكنه لن يصبح نباتيًا.

وأضاف "جونسون"، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه حينما كان يفكر في إنقاص وزنه خلال هذا العام، تذكر الحملة السنوية لتشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام الغذائي النباتي، هذا الشهر.

وأشار إلى أنه بينما هو يأخذ بأيدي النباتيين للالتزام، يؤكد أن التخلي عن تناول المنتجات الحيوانية تعد جريمة ضد محبي الأجبان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، أعلن في وقت سابق أنه يريد فقد بعض الوزن الذي اكتسبه خلال قيادته لحزب المحافظين في عام 2019، وحملته الانتخابية الأخيرة.
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