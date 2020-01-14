بسبب 1828 جنيه مديونيات.. مسنة تستغيث بمحافظ مطروح

ضاقت عليها الدنيا بعد أن تراكمت عليها الديون وارتفاع أسعار فواتير المياه ولم تقدر على سداد تلك الديون التي وصلت إلى 1828 جنيها، فلجأت لمحافظ مطروح لإنقاذها.



هي سيدة مسنة تبلغ من العمر 61 عاما، وزوجها مسن يبلغ من العمر 74 عاما، ويتقاضى معاشا ضمانيا قدره 450 جنيها، وعليها مديونيات لشركة المياه متراكمة عليها نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.



وبسبب تهديد شركة مياه مطروح وعندما ضاقت الدنيا بها، نصحها جيرانها بالتوجه لمحافظ مطروح لإنقاذها.



وبالفعل توجهت لمبنى الديوان العام وقامت بعرض شكواها بخدمة المواطنين بالديوان العام.



وفى استجابة فورية لشكواها بعد عرض تظلمها، صدق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على صرف مبلغ 1828 جنيها لها لسداد مديونية الفواتير المتراكمة عليها بشركة المياه.



وأكد محافظ مطروح استمرار مد يد العون لجميع الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالمحافظة، ومساعدتهم على عيش حياة كريمة، موجها إدارة خدمة المواطنين بحصر جميع الحالات الإنسانية التي تحتاج مساعدات وإعانات مالية وبحثها للتأكد من صحتها وأحقيتهم للمساعدة ضمانا لوصول الدعم لأصحابه.