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فن

حقا الحياة تبدأ بعد الأربعين.. ما الذى تغير فى رانيا يوسف؟ فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:37 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تتحدث فيه عن التغيرات التي طرأت عليها بعد سن الأربعين.

وقالت رانيا يوسف، خلال لقاء تليفزيونى فى منزلها: "بالتأكيد هناك تغيرات طرأت عليَّ بعد سن الأربعين، ولعل من أبرزها أنني أصبحت أفكر بعقلى أكثر وقوية في اتخاذ القرار، بينما هناك نقاط ضعف أهمها بناتى".

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: "حقا الحياة تبدأ بعد الأربعين".

وتنتظر رانيا يوسف عرض فيلمها الجديد "دماغ شيطان" المقرر له يوم 22 يناير الحالى، والذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة وسلوى خطاب.

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