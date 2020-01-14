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أخبار البلد

بشأن الجمال.. اتحاد الفلاحين يناشد الحكومة مخاطبة أستراليا لوقف المذابح

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
ناشد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، الحكومة المصرية مخاطبة أستراليا لكى نحصل على تلك الجمال التى يقتلونها بشكل جماعي بأسعار منخفضة نسبيًا وهو ما سيحقق وفرة لدينا فى اللحوم.

وأشار "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أنه يجب استيراد الجمال بعد فحصها والتأكد من سلامتها ونتائج تناولها أولا قبل البدء بمخاطبتهم.

وأضاف "رئيس اتحاد الفلاحين" أنه فى بعض الأحيان نقوم بقتل الكلاب المسعورة فهل يعنى ذلك أننا بلا إنسانية؟ لذا فإن أستراليا من المؤكد تري أن تلك الجمال مثلت خطرا معينا عليهم.


ورفض محمد فرج تأييد مقاطعة المنتجات الاسترالية، لأنهم لم يسيئوا لمصر أو للإسلام لذا لا يمكننا اتخاذ أى خطوة فى هذا المجال حتى لا يتضخم حجم الموضوع بين الدولتين.

يشار إلى أن أستراليا تشهد حاليا ما يشبه المذابح الجماعية للإبل المتوحشة في إطار خطة حكومية ترمي إلى التخلص منها بشكل تدريجي بعد أن تم استقدامه أساسا من الهند، حيث يري الخبراء هناك أن ذلك سيساعد في مكافحة حرائق الغابات.
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