AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مصطفى الجندى: تزويد السودان بكهرباء من مصر بداية للربط مع أفريقيا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:09 م
النائب مصطفى الجندى
النائب مصطفى الجندى
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقي أن بدء التجارب المصرية التشغيلية للمرحلة الأولى للربط الكهربائي بين مصر والسودان هو بداية جادة للربط الكهربائى المصرى مع جميع الدول الأفريقية.

وقال " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم إن ذلك الأمر سيجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية خاصة بعد نجاح مصر تحقيق فائض من الكهرباء، مؤكدا أن هناك عددا من دول القارة السمراء فى حاجة ماسة إلى الكهرباء ووجود شبكة كهربائية تربط الدول الأفريقية قضية فى غاية الأهمية وسوف تحقق توفير الطاقة الكهربائية لجميع الدول الأفريقية.

وطالب النائب مصطفى الجندى من جميع القادة والرؤساء والزعماء والحكومات الأفريقية الإسراع فى تسهيل وتوفير جميع الإمكانات والبنية الأساسية لتحقيق التوجه المصرى للربط الكهربائى الأفريقى، وأيضا تنفيذ التوجه المصرى بوجود شبكة طرق وخطوط للسكك الحديدية للربط بين الدول الأفريقية من اجل تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى وإقامة المشروعات الاستثمارية داخل الدول الأفريقية وفى مختلف المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان الأفريقي يهنئ مصر بفوزها برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية والفقر عن أفريقيا

كلمة وزير الكهرباء فى اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقى

وزير الكهرباء: تطوير البنية التحتية في أفريقيا قضية مصيرية

محمد شاكر يبحث مع وزير التجارة الطاجيكى التعاون في مجال الطاقة الشمسية

وزير الكهرباء يستعرض انجازات القطاع فى مؤتمر الأهرام للطاقة

البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات السيسي للمشروعات الاستراتيجية بقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

حمدي النقاز يدعم موقفه ضد الزمالك بمستندات جديدة.. تفاصيل

جماجم على سطح المياه وتحطم 8 طائرات حربية وخسائر بالملايين.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

أردوغان يتحدي: ليبيا ليست دولة أجنبية بل جزءا من الدولة العثمانية

حتى لا تلام مصر بعد ذلك.. دبلوماسى يكشف الإجراءات التصعيدية فى حال تعنت إثيوبيا.. فيديو

اتفاقية جديدة بين إسرائيل وقبرص واليونان.. تعرف عليها

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-1-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتدي حجابا والسيجارة في فمها.. فنانة سعودية شهيرة تثير موجة غضب في المملكة.. تفاصيل

معركة التغريدات.. شاهد ترامب يثير الجدل على تويتر بصورتين

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين