مصطفى الجندى: تزويد السودان بكهرباء من مصر بداية للربط مع أفريقيا

أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقي أن بدء التجارب المصرية التشغيلية للمرحلة الأولى للربط الكهربائي بين مصر والسودان هو بداية جادة للربط الكهربائى المصرى مع جميع الدول الأفريقية.



وقال " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم إن ذلك الأمر سيجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية خاصة بعد نجاح مصر تحقيق فائض من الكهرباء، مؤكدا أن هناك عددا من دول القارة السمراء فى حاجة ماسة إلى الكهرباء ووجود شبكة كهربائية تربط الدول الأفريقية قضية فى غاية الأهمية وسوف تحقق توفير الطاقة الكهربائية لجميع الدول الأفريقية.



وطالب النائب مصطفى الجندى من جميع القادة والرؤساء والزعماء والحكومات الأفريقية الإسراع فى تسهيل وتوفير جميع الإمكانات والبنية الأساسية لتحقيق التوجه المصرى للربط الكهربائى الأفريقى، وأيضا تنفيذ التوجه المصرى بوجود شبكة طرق وخطوط للسكك الحديدية للربط بين الدول الأفريقية من اجل تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى وإقامة المشروعات الاستثمارية داخل الدول الأفريقية وفى مختلف المجالات.

