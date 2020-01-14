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فن

نضال الشافعي: الوقوف أمام يحيى الفخراني حلم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:01 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
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شيرى نبيل
قال النجم نضال الشافعي إنه سعيد بردود الأفعال التي وصلت اليه عن مسرحية " الملك لير " للنجم يحي الفخراني.

أَضاف في تصريح لـ"صدى البلد": "سعدت بالوقوف أمام النجم يحي الفخراني، فهو فنان كبير له تاريخ فني مليء بالنجاحات فعندما قابلته في المرة الأولى شعرت بالخوف والقلق ولكن مجرد ما نظرت اليه شعرت بالطمانينة والحب".

مسرحية "الملك لير" بطولة كل من يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبد الغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، ويقوم تامر كرم بإخراج العمل.
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