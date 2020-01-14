«أهلي 2000» يفوز على طيبة بـ 10 أهداف وديا

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق طيبة، بعشرة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



جاءت أهداف الأهلي عن طريق مصطفى حسين «أفريقي» (٣ أهداف)، والعربي جمال (هدفين)، وياسين علي (هدفين)، وكريم محمد وكرم النقيب ومحمد مصطفى «أوكا» بهدف واحد لكل منهم.



وخاض الأهلي المباراة استعدادًا لاستئناف مبارياته في بطولة منطقة القاهرة، التي يتربع خلالها على صدارة ترتيب مجموعته برصيد ٣٣ نقطة، جمعهم من ١١ فوز متتالي، على المطرية ٧ – صفر، وعلى الغابة ٤ – صفر، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى منشية حلوان ٩ – صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ – صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ – صفر، وعلى شباب زينهم ٩ – صفر، وعلى المقاولون ١ – صفر، وعلى المطرية ٥ – ١، وعلى الغابة ٢ – صفر، وعلى النصر ٤ – ٢، مسجلًا ٥٣ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.

