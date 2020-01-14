تفاصيل قيام شاب بإطلاق كلبه على مدرس منعه من معاكسة الطالبات بالشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية ،اليوم، مدرسا مصابا نتيجة تعرضه لخدوش من كلب، وجار تقديم العلاج اللازم له وتوفير المصل وجار إخطار الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس.





فيما أكد مصدر بمستشفى بلبيس أن المدرس يدعى "هشام س" يعمل بالمدرسة الثانوية الصناعية بنات ، وأثناء دخول الطالبات للجنة الامتحانات ، قام شاب بصحبته كلب من أهالي المنطقة ، بمضايقة البنات ، فقام المدرس بنهر الشاب وطلب منه ابتعاده عن محيط المدرسة، إلا أن المتهم أطلق الكلب علي المدرس ليتسبب في خدوش وجروح له.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ بتعرض "هشام" مدرس، لعقر كلب ونهشه أمام مدرسة "بلبيس" الثانوية الصناعية للبنات.



