بعد تمرد المخابرات.. حمدوك: الوضع تحت السيطرة.. ولا تراجع عن أهداف الثورة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن أحداث اليوم باتت تحت السيطرة.





وبحسب "العربية"، قال حمدوك "نجدد ثقتنا في الجيش والقدرة على سيطرته على الوضع"، مضيفا "الوضع الحالي يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة مع العسكريين والدفع بها".





وتابع "الأحداث لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".





وكانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني قد أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.





وأشار بيان صدر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".





قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي أن ما يجري من قبل المحتجين بهيئة جهاز المخابرات العامة يصنف تمرد عسكري.