محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر لبحث سبل التعاون المشترك..صور

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدي مصر، لبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين.



ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، والسيدة ناسي كوربت، المستشار الخاص للسفارة، وعلى عبدي، مستشار السفارة للشئون الزراعية، ومايك هاركر مساعد السير للشئون الثقافية، والسيدة ابيجل اولفيرا، المسئول الاقتصادي للسفارة.



وأعرب المحافظ عن رغبته في تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في كافة المجالات مؤكدا أنه يرحب بالاستثمارات الامريكية التي من شأنها تحقيق النفع للبلدين، وخاصة ان الإسكندرية بها عدد كبير من رجال الأعمال الذين يرحبون بإقامة مشروعات مشتركة تخدم الجانبين. .



ومن جانبه، أكد السفير أن محافظة الإسكندرية من أهم محافظات مصر الاقتصادية والسياحية، والبوابة الاقتصادية لمصر وخاصة إن بها ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الجوانب التي يمكن تطوير العلاقات المصرية الأمريكية.