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برلمان

البرلمان يغلق المناقشة في استجواب وزيرة الصحة.. وعبد العال يعرض مقترح سحب الثقة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:54 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أغلق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، باب المناقشة فى الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور، مع عرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق للمادة 222 من اللائحة الداخلية والمادة 227 و ذلك بعد أكثر من 4 ساعات مناقشة للاستجواب.

و تنص المادة 222 على أن تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص المادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

ويجري المجلس الآن مرحلة التحقق من أسماء الموقعين علي الطلب الذي يشترط وجودهم بالقاعة إبان طرح الطلب، فيما شهدت القاعة تغيب العديد من الأعضاء الموقعين علي الطلب وهو ما قد يؤثر بالسلب علي مناقشته.
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