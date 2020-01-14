وزيرة الصحة تنجو من مقصلة سحب الثقة.. رئيس النواب يعلن الانتقال لجدول الأعمال

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إغلاق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة، والانتقال إلى جدول الأعمال وذلك في ختام الجلسة العامة، مضيفا بعد أن تم تلاوة أسماء الموقعين علي طلب سحب لثقة من وزيرة الصحة وتم التحقق من عدم وجود عدد ممن وقع على الطلب وهو ما يجعل طلب سحب الثقة لائحيًا غير صحيح، لعدم وجود بعض من وقع عليه عملا بحكم المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس أعلن قفل باب المناقشة والانتقال لجدول الأعمال.





وتنص المادة 222: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.





وتنص مادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.



