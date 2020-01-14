القبض على شخصين بحوزتهما 5 قطع سلاح و60 طلقة آلية بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنيا من إلقاء القبض على شخصين أثناء مرورهما بكمين قرية دمشير عند مدخل مدينة المنيا، حيث ضبطا وبحوزتهما 5 قطع سلاح آلي وكمية كبيرة من الذخيرة .



تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن الرائد عبدالرحمن شعبان رئيس مباحث مركز المنيا من إلقاء القبض علي شخصين أثناء تفتيشهما بكمين قرية دمشير بعد ان اشتبة فيهما وبتفتيشهما عثر على 5 قطع سلاح من بينهم 3 بنادق آلية وطبنجة وفرد خرطوش و60 طلقة متنوعة ذخيرة آلية وللطبنجة وللفرد الخرطوش.



وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس. وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوط وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.