أعراض الإصابة بسرطان المعدة.. احذر الأطعمة المالحة

أعراض الإصابة بسرطان المعدة، متعددة وكثيرة، حيث أنها تبدأ بإعياء ثم الشعور بالانتفاخ بعد الأكل، والشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، حيث أن سرطان المعدة يبدأ فى الخلايا المنتجة للمخاط التي تبطن المعدة، هذا النوع من السرطان يسمى غدية، لذلك سنستعرض فى سياق التقرير التالى أعراض الإصابة بسرطان المعدة.



أعراض الإصابة بسرطان المعدة

يبدأ السرطان عندما يحدث خطأ في الحمض النووي للخلية، والذى يتسبب هذا التحور في نمو الخلية وتقسيمها بسرعة، حيث تشكل الخلايا السرطانية المتراكمة ورمًا يمكنه غزو البنى القريبة، ويمكن أن تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم لتنتشر في جميع أنحاء الجسم.



حيث تتمثل أعراض الإصابة بسرطان المعدة فيما يلي:



- الإعياء

- الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

- الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام

- حرقة شديدة ومستمرة

- عسر الهضم الحاد الموجود دائمًا

- الغثيان المستمر

- آلام في المعدة

- القيء المستمر

- فقدان الوزن عن غير قصد



أسباب الإصابة بسرطان المعدة

- يبدأ السرطان عندما يحدث خطأ أو طفرة في الحمض النووي للخلية، يتسبب هذا التحور في نمو الخلية وتقسيمها بسرعة وتواصل العيش عندما تموت الخلية الطبيعية، ثم تشكل الخلايا السرطانية المتراكمة ورمًا، كما يرتبط سرطان مفصل المعدة والأمعاء بالحصول على مرض الجزر المعدي المعوي وبدرجة أقل مع السمنة والتدخين.



- ارتجاع المريء هو حالة ناتجة عن ارتداد متكرر لحمض المعدة إلى المريء.



- كما أنه هناك علاقة قوية بين اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المدخنة والمملحة وسرطان المعدة الموجود في الجزء الرئيسي من المعدة، مع زيادة استخدام التبريد للحفاظ على الأطعمة في جميع أنحاء العالم، انخفضت معدلات الإصابة بسرطان المعدة.



عوامل الخطر

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة الموجود في جسم المعدة ما يلي:



- اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المالحة والمدخنة

- اتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات

- تاريخ عائلي من سرطان المعدة

- العدوى

- التهاب المعدة على المدى الطويل

- فقر الدم الخبيث

- التدخين

- الأورام الحميدة في المعدة



مصدر المعلومات موقع mayoclinic