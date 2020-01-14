كيكي سيتين يقود أول حصة تدريبية لفريق برشلونة بعد رحيل فالفيردي.. صور

قاد كيكي سيتيين فريق برشلونة في أول حصة تدريبية له بعد تعيينه اليوم مدربا للفريق خلفا، إرنستو فالفيردي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج التي عاني بها الفريق في الفترة الماضية.



وعقد برشلونة مؤتمرًا صحفيًا للترحيب بالمدرب الجديد كيكي سيتيين الذي سيتولى تدريب الفريق حتى عام 2022، وتواجد في المؤتمر الصحفي بارتوميو الذي اجتمع مع فالفيردي يوم أمس للاتفاق على فسخ عقده.



لعب كيكي ستيبين 349 مباراة حيث فاز في 129 مباراة وتعادل في 90 مباراة وتلقى الهزيمة في 130 مباراة



يذكر أن قد قاد ريال بيتيس لإنهاء الموسم الأول تحت مسيرته في المركز السادس ليتأهل الفريق للعب في الدوري الأوروبي بعد سنوات من الابتعاد عن النصف الأول من جدول ترتيب الليجا.



كما حقق بيتيس في النصف الثاني من الموسم سلسلة من اللاهزيمة امتدت لـ 8 مباريات وتخللها التعادل مع أتلتيكو مدريد.