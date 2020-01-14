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برلمان

أمين حماة الوطن: الممارسة النيابية جعلت النواب أكثر نضجا.. وأداء البرلمان لا يقل عن جيد جدا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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محمود فايد و عبد الرحمن سرحان
أكد محمد علي بلال، أمين عام حزب حماة وطن، أن التشريعات في البرلمان تشهد مناقشات عامة ومحترفة وطرح لكل الاراء ، وجميع النواب يبدون اراءهم ثم نهاية يتفقون على قرار معين وفي بعض الاحيان يخرج بعض النواب عن هذه التوافقات ويدلي برأيه الشخصي حتى لو كان مخالف للأغلبية، مبينًا أن هناك حالة نضج تشريعي في البرلمان وتقييمه لا يقل عن جيد جدًا.

وأوضح بلال، فى حواره لصدي البلد، دائمًا نتائجه إيجابية ويساهم في ولادة حركة سياسية يشعر بها الشعب ، فضلًا عن أن الحوار ينتج عنه طرح البدائل واختيار أفضلها وذلك طالما أن الجميع يعلي مصلحة مصر فوق كل اعتبار .

وأوضح بلال، أن دور الانعقاد الأخير من البرلمان شهد نضجًا كبيرًا من النواب ودراية بالأوضاع السياسية المحيطة وهو ما ظهر بشكل واضح برفض النواب قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وإتهامه بعد الدستورية ، حيث أصبح هناك نوع من التركيز في الموافقة على القوانين مؤكدًا أن هذا الامر اختلف كثيرًا عن دور الانعقادات البرلمانية السابقة وبالاخص الفترة الاولى التي وافق فيها البرلمان على عدد كبير من القوانين وهو ما أثار استغراب المواطنين من أنه خلال فترة قصيرة استطاع مناقشة عدد كبير من القوانين والموافقة عليها.

وأكد بلال، أن البرلمان حارب من أجل ممارسة اختصاصاته في اتفاقية تيران وصنافير ومن ضرورة أن تعرض عليه الاتفاقية لمناقشتها قبل التصديق عليها وهو ما يؤكد ارتفاع الوعي لدى النواب و معرفة بأهمية دوره خاصة في القضايا الكبرى محل الجدل، موضحًا أن البرلمان وصل من الممارسة النيابية إلى الحكمة والخبرة والنضج .
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