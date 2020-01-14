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أخبار العالم

البنتاجون يفضح أكاذيب ترامب: السعودية لم تدفع مليار دولار لحمايتها من إيران

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كذب بيان من وزارة الدقاع الأمريكية "البنتاجون" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وادعاءاته ضد المملكة العربية السعودية.

وكان ترامب قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن المملكة العربية السعودية دفعت مليار دولار أمريكي لإرسال قوات أمريكية للدفاع عنها ضد إيران.

وقال ترامب: "نرسل المزيد من القوات إلى السعودية، والمملكة تدفع لنا مقابل ذلك..قلت، اسمعوا أنتم بلد غني، تريدون المزيد من القوات؟ سأرسل لكم، لكن عليكم أن تدفعوا لنا. إنهم يدفعون لنا. لقد قاموا بالفعل بإيداع مليار دولار في البنك".

وردت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريباريش مفندة تصريحات ترامب في بيان، قالت فيه:"تماشيا مع توجيهات الرئيس لزيادة تقاسم الأعباء والمشاركة بها، لقد أشركت وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية للمساهمة في الأنشطة الأمريكية التي تدعم الأمن الإقليمي وتثني العداء والعدوان".

وأضاف البيان: "وافقت الحكومة السعودية على المساهمة في تكاليف هذه الأنشطة ، والمناقشات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمات، لا تؤدي المساهمات من هذا النوع إلى نشر قوات أمريكية إضافية ، ولا تدفع لوزارة الدفاع لتولي مهام أو مسؤوليات جديدة".

وقالت قناة "فوكس" الأمريكية أن جملة "المناقشات جارية" تختلف تماما عن ادعاء ترامب القاطع بأن "السعودية أودعت مليار دولار بالفعل في البنك".

وأشارت إلى أن تصريحات ترامب أثارت موجة من الهجوم والغضب ضده، بشأن معاملته القوات الأمريكية مثل المرتزقة وبيعها مقابل الأموال، كما أثارت أسئلة مفادها: "في أي حساب بنكي أودعت السعودية المبلغ؟".
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