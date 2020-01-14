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محافظات

في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:16 م
لحظة غلق كافية الفنان
لحظة غلق كافية الفنان سعد الصغير
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محمد الصاحى
شن حى الدقى حملة مكبرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، لإيقاف افتتاح كافيه بشارع جده، ملك للفنان سعد الصغير، لعدم حصوله على ترخيص.

وأوضح حي الدقي، أنه في إطار الحملات المكثفة التي ينها الحي بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لإعادة الانضباط إلى الشارع تم ايقاف تعديات كافيه ملك الفنان سعد الصغير بسبب تعديه على الشارع وتسببه في اشغالات كبيرة في الشارع، وسط شكاوى المواطنين من تلك التعديات وحالة الضوضاء التي يسببها الكافيه.

وتمكنت الحملة التي قادها اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي بالتنسيق مع قسم شرطة الدقى، وشرطة المرافق، بمصادرة محتويات الكافية وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.

كما تمكنت الحملة من غلق نادى صحى شهير بشارع محي الدين أبو العز لإدارته بدون ترخيص بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بواجهة المخالفين بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث ضبط اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح نادى صحى يدار بدون ترخيص وتم رفع المحتويات فى مخازن الحى وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص
في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص
في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص
في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص
في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص
في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص
في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص
في يوم افتتاحه.. حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص
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