الدنبوقى: استضافة مصر لمنظمة تنمية المرأة تأكيد على دور مصر فى المنطقة

قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن استضافة مصر لمنظمة تنمية المرأة العربيه التابعه لمنظمة التعاون الإسلامي لهو تأكيد يأتي علي أهمية حجم ودور مصر في قلب العالم الإسلامي والمنطقة كلها.



وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن يكون مقر المنظمة القاهرة سببا لحرص مصر علي القيام بدورا اكبر للمرأة العربية .



وأكد أنه حرصا علي مبادئ التنمية المستدامة ستكون مصر حلقة وصل بين المجتمعات العربية والاسلامية وما بين المجتمع الدولي وستؤهل العديد من الشباب علي مهارات القيادة والتمكين وورش بناء القدرات ودورات تدريبية لحماية المرأة من العنف والتمييز المبني علي أساس النوع الإجتماعي .



وأشار لأنه سيكون هناك سبب وجية لتنفيذ نص الماده ٥٣ من الدستور المصري وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز والاستفادة من خبرات الغير في هذا الشأن وبحث مفاهيم جديدة مستنيرة عن الولاية والقوامة والمساواة في الميراث وغيرها من القضايا الجدليه.