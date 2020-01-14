علاجات منزلية للسخونية.. جل الصبار حل سحرى لخفض الحرارة

العلاجات المنزلية للسخونية، متعددة وكثيرة حيث أن القيام بمجموعة من الخطوات وتناول بعض المشروبات يمكن أن يخفض درجة الحرارة ويعالج السخونية، خاصة أن درجة حرارة الجسم تقيس قدرة الجسم على توليد الحرارة والتخلص منها، ولكن يمكن أن يحدث الإجهاد الحراري بسبب الحرارة الشديدة أو بعض الأطعمة لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاجات منزلية للسخونية.





علاجات منزلية للسخونية





-حمام القدم الباردة

يؤدي وضع قدميك في حمام بارد إلى تبريد جسمك وذلك من خلال إضافة الماء البارد ومكعبات الجليد إلى دلو من الماء ثم اغمر قدميك وانقعها لمدة تصل إلى 20 دقيقة.





- ماء جوز الهند

يعتبر شرب ماء جوز الهند وسيلة رائعة لتنشيط جسمك، حيث يحتوى على الفيتامينات والمعادن التى تجعلها وسيلة فعالة لترطيب مصدر موثوق وإعادة تنشيط جسمك عندما يكون لديك الإجهاد الحراري.





- النعناع

يشتهر النعناع بخصائص التبريد الخاصة به بسبب محتواه العالي من المنثول، مما يجعل المرء يشعر بالإحساس بالبرودة، حيث يمكنك صنع الشاي بالنعناع الساخن أو المثلج وشربه طوال اليوم.





- الأطعمة المرطبة

تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الشمام والبطيخ والفراولة والكرفس والخيار والقرنبيط.





-التنفس

هذه التقنية من التنفس باليوجا لها تأثير التبريد على جسمك وعقلك، حيث يساعدك على الاسترخاء والتهدئة جسديا وعقليا.





- ارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان خفيفة بأقمشة طبيعية مثل القطن أو الكتان أو الحرير مثل الحرير الصناعي والشرطي لمكافحة حرارة الجسم.





-الألو فيرا

يمكن للأوراق والجيل الداخلي لمصنع الشفاء أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم، حيث يمكنك تطبيق جل الصبار على بشرتك للحصول على تأثير تبريد.





-مخيض اللبن

قد يساعد شرب اللبن على تهدئة الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أنه مليء بالبروبيوتيك (الزبدة التقليدية) والفيتامينات والمعادن التي ستساعد في استعادة الطاقة الطبيعية لجسمك إذا كنت تشعر بالضيق بسبب الحرارة.





- نبات الحلبة

قد يساعد تناول كوب من شاي الحلبة على التعرق، مما يسمح لك بالهدوء.









- الفلفل الحار

على الرغم من أن تناول الطعام الحار قد يجعلك تشعر بالدفء، إلا أنه قد يساعد أيضًا في خفض درجة حرارة جسمك، وحيث أن بخاخات الفلفل الحار ترسل رسائل إلى الدماغ للإشارة إلى أن جسمك محموم، الأمر الذى يساهم فى تعرق جسمك مما يؤدي إلى تأثير التبريد.



