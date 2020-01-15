100 ألف جنيه غرامة.. برلمانى يحذر من زواج القاصرات

أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب،علي بضرورة توقيع غرامة 100 ألف جنيه على من يقوم بتزويج الأطفال القصر وتوقيع غرامة ربع مليون جنيه على من يقوم بتزويج الأطفال القصر ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التوجه العالمي الآن هو الحد من انتشار العقوبات السالبة للحرية، لافتًا إلى أن توقيع هذه الغرامات المالية ستحد بشكل كبير من ظاهرة زواج الأطفال وليس العقوبات السجن وغيرها لان عقوبات السجن تؤدي إلى هدم كيان الاسرة وتشريدهم.



يأتى ذلك بعد أن كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن أنه تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحد من زيادة نسبة الطلاق التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى.



وأشار السيد حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه اقترح فى تعديل القانون أن يتم توقيع عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل ولى أمر يقوم بتزويج ابنته القاصر دون السن القانونية.