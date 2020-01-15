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اقتصاد

التنمية الصناعية: مصر تمتلك خريطة صناعية إلكترونية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:00 ص
التنمية الصناعية
التنمية الصناعية
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس مجدى غازى،رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية الكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم .
واعتبر في تصريحات له، أن تلك الخريطة تعد المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية .
وذكر أن الخريطة بوصفها أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها , وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.
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