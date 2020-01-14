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أخبار العالم

إصابات في إطلاق نار كثيف بالخرطوم والجيش يتدخل بالدبابات ..فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، إطلاق نار كثيف وسط استمرار تصدي الجيش لمتمردي المخابرات العامة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن إطلاق النار طال أحياء تتواجد فيها مقرات لهيئة العمليات في جهاز المخابرات العامة والتي بدأت وحداته، في وقت سابق من اليوم، "تمردا" بدأ بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ورفض تسليم مبانيها.

واستخدم الجيش السوداني المدفعية ضد المتمردين الذي لم يستجيبوا لمهلة الـ4 ساعات ورفضوا نزع سلاحهم.

وعزز الجيش السوداني انتشاره في العاصمة الخرطوم، حيث نشر دبابات في إطار تحركاته للتصدي لحركة التمرد.

وأدخل الجيش السوداني عدة دبابات في حي كافوري، الذي يضم مقرا لهيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة.

وأفاد شهود أن إطلاق النار الكثيف أسفر عن إصابة 4 مدنيين، منهم من تعرض لإصابات خطيرة.

كانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.

وأشار بيان صدر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وقال عضو المجلس السيادي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن ما يجري من قبل المحتجين بهيئة جهاز المخابرات العامة يصنف بالتمرد العسكري.
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