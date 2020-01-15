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فن

محمد رمضان يتخطى 16 مليون مشاهدة بـ كليب رايحين نسهر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:17 ص
محمد رمضان - رايحين
محمد رمضان - رايحين نسهر
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سعيد فراج
حقق الفنان محمد رمضان، 16 مليونا و429 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه على يوتيوب، يوم 1 من يناير الجاري.

وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب يوم الأربعاء 1 يناير.

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان لمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 من يناير الجاري.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.
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