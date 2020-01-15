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رياضة

حمادة صدقي: سموحة يرغب في اقتحام المربع الذهبي بالدوري.. وشكرًا لـ التوأم.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:10 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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محمد رشاد
كشف حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن رغبة لاعبيه في التواجد ضمن المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتولى حمادة صدقي، مسؤولية تدريب سموحة، خلفًا لحسام حسن، بعد أن رحل عن قيادة الهلال السوداني.

وقال صدقي، في تصريحات لفضائية "صدى البلد" مع برنامج الماتش : "لاعبو سموحة لديهم الرغبة في اقتحام المربع الذهبي بالدوري المصري، أشكر التوأم حسن على قضاء فترة صعبة في سموحة، وسنعمل بجد مع اللاعبين لنصل لأبعد هدف".

واختتم: "كان لدي عرضان آخران خلال تواجدي في الهلال، ولكنني لم أفكر فيهما بسبب ارتباطي بالنادي السوداني حتى انتهى الأمر وقررت العودة".
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