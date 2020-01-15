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أخبار البلد

رسالة دكتوراة عن الإجراءات الضريبية الموحدة وإمكانية تطبيقها في مصر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:34 ص
الباحث عيسي محمد
الباحث عيسي محمد مصطفي الشريف
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حمادة خطاب
حصل الباحث عيسى محمد مصطفي الشريف، المدير العام بالضرائب، علي درجة الدكتوراة من جامعة حلوان، بعنوان "الإجراءات الضريبية الموحدة، ومدى إمكانية تطبيقها في مصر- دراسة مقارنة".

وتعد هذه الدراسة إحدى اللبنات الهامة نحو ثورة تشريعية في مجال التشريع الضريبي من أجل دفع المنظومة الضريبية المصرية لتحقيق نظام ضريبي فعال وكفء قائم علي العدالة والمساواة والحوكمة مستعينة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور رمضان صديق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والعميد الأسبق بكلية الحقوق بجامعة حلوان، ومستشار وزير المالية مشرفا ورئيسا، والدكتور محمود مختار عبدالمغيث أستاذ ورئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق بجامعة حلوان عضوا، والأستاذ الدكتور محمد محمد عمران وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع القانون بمصلحة الضرائب المصرية سابقا عضوا".

حضر المناقشة الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري، ونائب وزير المالية الأسبق عمر المنير ود. محمود بكري رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، والمستشار أبوبكر مروان رئيس محكمة شمال القاهرة، وعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، والدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان، وعدد كبير من الشخصيات، وجمهور غفير من أبناء حلوان، وأسرة الباحث.
رسالة دكتوراة عن الإجراءات الضريبية الموحدة وإمكانية تطبيقها في مصر
رسالة دكتوراة عن الإجراءات الضريبية الموحدة وإمكانية تطبيقها في مصر
رسالة دكتوراة عن الإجراءات الضريبية الموحدة وإمكانية تطبيقها في مصر
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