أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج.. وأمير كرارة يحرج رامي رضوان

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرفع العلم المصري على قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة في أفريقيا والشرق الأوسط وسيتم افتتاحها غدا الأربعاء .





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا، مضيفا "أردوغان يبكي منذ 3 أيام ويصرخ في البرلمان التركي لحضور قطر إلى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية".





تعرضت الإعلامية لبنى عسل لـموقف محرج على الهواء أثناء تقديمها برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة».





غادر الفنان أمير كرارة، استوديو «مساء دي إم سي»؛ بطريقة مفاجئة على الهواء.





واستأذن أمير كرارة خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، والذي يقدمه الإعلاميان «رامى رضوان _ إيمان الحصري»، المذيعان أنه سوف يخرج إلى الخارج ليأتي بشيء ثم يعودوا مرة ثانية، مما جعل المذيعان يستقبلان مداخلات هاتفية لملء الفراغ الذي تركه أمير.





قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يذهب إلى مسقط رأسه في الشرقية ويكون حريصا على حضور المآتم والأفراح ليجامل أهالي أبو كبير.



