AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط غدا.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:16 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرفع العلم المصري على قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة في أفريقيا والشرق الأوسط وسيتم افتتاحها غدا الأربعاء .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في مارس 2019 تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه القاعدة من الجو وكانت تحت الإنشاء وتم إنشاء القاعدة العسكرية في أقل من عام .

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القاعدة ستكون مركزا عسكريا مهما ومتواجدة على ساحل البحر الأحمر وجنوب مرسى علم بـ 200 كيلو متر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قاعدة برنيس العسكرية لها أهمية كبيرة عسكريا وسياسيا واستراتيجيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير عسكرى:لاتستطيع أى دولة مهما كانت قوتها فرض قراراتها على مصر

أحمد موسى: أمريكا أعلنت إنشاء أكبر قاعدة في غرب العراق لـ القاذفات الإستراتيجية

أبرز فيديوهات التوك شو.. الجيش الليبي: مصر بقيادة السيسي تقف بجانبنا.. الأرصاد تحذر: طقس سيئ يضرب البلاد غدا.. والحرارة في القاهرة 8 درجات.. فيديو

أحمد موسى يكشف كواليس ترشح أبو العينين لانتخابات البرلمان وخداع إيران لشعبها

أحمد موسى: مصر بها أحدث منظومة تسليح.. شاهد

قريبا.. افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بـ جنوب مصر

ترشيحاتنا

تعليق صادم من نيشان على واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم

بعد العرض على الأهلي وبيراميدز.. مهاجم الملعب التونسي ينتقل للدوري البلجيكي

وفاة نجم مسلسل العشق الممنوع

حكم صلاة الجماعة في البيت.. الإفتاء توضح.. فيديو

لتهريبه المخدرات.. إعدام مصري في السعودية

ما هي حبوب الأمفيتامين التي تسببت في إعدام مصري في السعودية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي

حريق هائل يلتهم مجمعا للمواد الكهربائية بحي العزيزية في مكة المكرمة .. صور