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أحمد موسى: القوات المسلحة تحمي مصر ولا عودة لـ طيور الظلام.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:20 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية تحافظ على الدولة المصرية ولا عودة إلى طيور الظلام وجماعة الإخوان الإرهابية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": " نشهد غدا أحدث الأسلحة المنضمة إلى القوات المسلحة المصرية في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الأكبر في الشرق الأوسط".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "في مارس 2019 تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه القاعدة من الجو وكانت تحت الإنشاء وتم إنشاء القاعدة العسكرية في أقل من عام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القاعدة ستكون مركز عسكري مهم ومتواجدة على ساحل البحر الأحمر وجنوب مرسى علم بـ 200 كيلو متر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قاعدة برنيس العسكرية لها أهمية كبيرة عسكريا وسياسيا واستراتيجيا".
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