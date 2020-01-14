أحمد موسى: القوات المسلحة تحمي مصر ولا عودة لـ طيور الظلام.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية تحافظ على الدولة المصرية ولا عودة إلى طيور الظلام وجماعة الإخوان الإرهابية .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": " نشهد غدا أحدث الأسلحة المنضمة إلى القوات المسلحة المصرية في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الأكبر في الشرق الأوسط".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "في مارس 2019 تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه القاعدة من الجو وكانت تحت الإنشاء وتم إنشاء القاعدة العسكرية في أقل من عام".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القاعدة ستكون مركز عسكري مهم ومتواجدة على ساحل البحر الأحمر وجنوب مرسى علم بـ 200 كيلو متر".



