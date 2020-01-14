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جيشنا قوي.. أحمد موسى: مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المستقرة والآمنة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:23 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المستقرة والآمنة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة المصرية تؤمن حدود مصر وكافة المصالح الإستراتيجية والاقتصادية على كافة الجهات الإستراتيجية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جيش مصر قوي وهو قادر على حماية مصر وحدودها ومقدراتها".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "في مارس 2019 تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكرية من الجو وكانت تحت الإنشاء وتم إنشاء القاعدة العسكرية في أقل من عام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القاعدة ستكون مركز عسكري مهم ومتواجدة على ساحل البحر الأحمر وجنوب مرسى علم بـ 200 كيلو متر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قاعدة برنيس العسكرية لها أهمية كبيرة عسكريا وسياسيا واستراتيجيا".
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