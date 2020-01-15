حازم إمام: كارتيرون يحتاج للتوفيق مع الزمالك

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن احتياجات نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد منافسة القلعة البيضاء على لقب الدوري والتأهل من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وأضاف إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب": "مباراة كأس السوبر خارج التوقعات، الأهلي يسير بشكل جيد والزمالك أيضًا".





وأردف: "الدوري المصري لايزال طويلًا، الأهلي حقق المكسب في 10 مباريات ولكن كل شيء وارد، الزمالك كان متصدرًا الدوري في الموسم الماضي وانقلبت الآية في النهاية".





وواصل: "باتريس كارتيرون يحتاج للتوفيق مع الزمالك، ولكن يجب أن تساعده النتائج، هو مدرب هادئ وجيد ولديه شخصية جيدة".





واستكمل: "الزمالك مقبل على مباريات ثقيلة في وقت قليل، من خلال تعامله معها سيظهر لنا إمكانياته الحقيقية".



