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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«الاستهلاك زاد 7%».. رئيس زراعة الشيوخ يكشف تحديات تأمين غذاء المصريين

محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ضرورة ألا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي على مجرد توفير السلع في الأسواق، ولكن يتطلب امتلاك الدولة منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين، وأشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة في العالم تحقيق 100% اكتفاءً ذاتيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستتشار عصام فريد، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وطلبي مناقشة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك.

وقال رئيس اللجنة إن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك وصلت إلى حوالي 7%، وهناك انعكاس كبير على نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وزيادة اعتمادنا على الأسواق العالمية في توفير ما نحتاجه من سلع غذائية، وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري فذلك معناه أن فاتورة الاستيراد ستزيد وكذلك ارتفاع سلاسل الإمداد.

وأكد “البطران” أهمية مراعاة الخصائص والتركيبة المجتمعية لكل منطقة عند وضع السياسات الإنتاجية والاستهلاكية، مشيرًا إلى أن كل منطقة من مناطق مصر تمتلك ميزات تنافسية ونسبية يجب الاستفادة منها في تحديد الأنشطة الإنتاجية المناسبة لاحتياجاتها وإمكاناتها.

وأشار إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد المتاحة، وفي مقدمتها الأراضي والمياه، وفق رؤية تستهدف تعظيم صافي العائد من كل متر مكعب من المياه وكل فدان من الأراضي الزراعية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التحرك في ثلاثة اتجاهات رئيسية، يأتي في مقدمتها التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، بما يستدعي مواصلة العمل لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

محسن البطران الأمن الغذائي مجلس الشيوخ الشيوخ اسعار السلع

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