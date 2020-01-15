بعد تهديدها.. يوتيوبر شهيرة تعلن أنها متحولة جنسياً

في أقل من يومين حصدت مُقدمة مقاطع الفيديوهات الشهيرة "نيكي دي جاجر" 14 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب؛ بعد بثها مقطع فيديو على قناتها توضح فيه حقيقة، صدمت الجميع، وهي أنها كانت رجلاً.





وذاعت شهرة نيكي دي جاجر في عام 2015، فهي makeup artist هولندية شهيرة تبلغ من العمر 25 عامًا، تمكنت من الوصول إلى الملايين عن طريق قناتها على ”يوتيوب“، تحت اسمها الشهير نيكي توتوريالز، وذلك بعد نشرها فيديو بعنوان ”قوة المكياج“، والذي انتشر بشكل كبير، ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من 12 مليون مشترك، وحقق مشاهدات خيالية.





وقالت نيكي في الفيديو الذي بثته عبر قناتها: "أنا ولدت في الجسد الخطأ" واعترفت انها كانت رجلا ولكن لم تتحمل وجودها في صفوف الرجال فإن ميولها كانت أنثوية وبعد ما استشارت الطبيب سمح لها بعملية التحويل.



