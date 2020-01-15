محمد شوقي: أزمة تواجه المنتخب الأوليمبي بسبب الأندية

وجّه محمد شوقي، المدرب المساعد بالمنتخب الأوليمبي رسالة لـ اللاعبين بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مشددا على أنه يجب على الجميع تقديم أداء رائع مع أنديتهم؛ لضمان الانضمام للبطولة.





وأضاف محمد شوقي في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن الأولمبياد ستكون صعبة ويشارك بها منتخبات على مستوى عال لذلك لن ينضم اي للاعب سوي المتميز.





وتابع محمد شوقي أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين كانوا مفاجأة بالنسبة له، أبرزهم "رمضان صبحي ,أكرم توفيق ,أحمد ياسر".



