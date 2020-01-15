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رياضة

محمد شوقي: أزمة تواجه المنتخب الأوليمبي بسبب الأندية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:54 ص
محمد شوقي
محمد شوقي
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ياسمين تيسير
وجّه محمد شوقي، المدرب المساعد بالمنتخب الأوليمبي رسالة لـ اللاعبين بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مشددا على أنه يجب على الجميع تقديم أداء رائع مع أنديتهم؛ لضمان الانضمام للبطولة.

وأضاف محمد شوقي في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن الأولمبياد ستكون صعبة ويشارك بها منتخبات على مستوى عال لذلك لن ينضم اي للاعب سوي المتميز.

وتابع محمد شوقي أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين كانوا مفاجأة بالنسبة له، أبرزهم "رمضان صبحي ,أكرم توفيق ,أحمد ياسر".

وأكمل محمد شوقي أن المنتخب يواجه أزمة حقيقة؛ بسبب عدم مشاركة عدد من اللاعبين مع أنديتهم، مشددا على أن إقامة معسكرات ومباريات ودية هو الحل الأمثل لتلك الأزمة.
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