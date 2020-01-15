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رياضة

مدرب بالمنتخب الأوليمبي يحسم الجدل حول انضمام محمد صلاح في طوكيو 2020

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:02 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشف محمد شوقي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، عن إمكانية انضمام محمد صلاح، نجم المنتخب الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، للفراعنة الصغار، خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد محمد شوقي في تصريحات لـ قناة أون سبورت أنه في حال انضم محمد صلاح؛ فإن الأمر في النهاية سيتوقف عليه، مشددًا على أن رغبته في خدمة بلده والمنتخب هي من ستحسم انضمامه من عدمه.

وأضاف محمد شوقي أن محمد صلاح نجم كبير وعالمي، وسيضيف الكثير للمنتخب وسيثقل من خبرات اللاعبين.

وتابع محمد شوقي أن فكرة انضمام محمد صلاح من عدمه، ستكون بقرار شوقي غريب فقط، وفي المقابل موافقة صلاح أيضًا.
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