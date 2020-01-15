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فن

تعرف على موقف والد قتيل فيلا دفع نانسي عجرم من قبول التعويض المادي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:59 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شروق ابراهيم
اكد والد الشاب السوري محمد حسن الموسى، أنه لن يقبل أي تعويض مادي من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم؛ اذا عرضت عليه اموالا؛ من اجل اغلاق قضية قتل ابنه على يد زوجها، الطبيب اللبناني فادي الهاشم.

وقال والد القتيل، في حوار لاحد البرامج اللبنانية، مع الاعلامي طوني خليفة :" لن اقبل العوض ولو بملايين الدولارات".

من جهة أخرى، أصدر الطب الشرعي اللبناني، تقريره في قضية مقتل الشاب السوري، محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده، كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.

وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث أن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام، وآخر من الخلف.
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