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فن

أحمد زاهر يستعرض عضلاته عبر إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:24 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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مصطفى كرم
استعرض الفنان أحمد زاهر لياقته البدنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد زاهر صورة له من الجيم بعد الانتهاء من التمارين الرياضية مُستعرضاً عضلاته  وعلق عليها قائلا " وقت الجيم اذهب يا زيزو".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "عاش زيزو عاش" و "بطل من الابطال" و "احلي نجم في الكون" و "عاش يا عالمي ".

ويشارك احمد زاهر في بطولة مسلسل البرنس، كل من محمد رمضان و نور و روجينا و ادوارد و رحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز و محمدعلاء و سلوى عثمان وأحلام الجريتلي وعبدالعزيز مخيون  من اخراج محمد سامي. 
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