أحمد زاهر يستعرض عضلاته عبر إنستجرام.. شاهد

استعرض الفنان أحمد زاهر لياقته البدنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد زاهر صورة له من الجيم بعد الانتهاء من التمارين الرياضية مُستعرضاً عضلاته وعلق عليها قائلا " وقت الجيم اذهب يا زيزو".





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "عاش زيزو عاش" و "بطل من الابطال" و "احلي نجم في الكون" و "عاش يا عالمي ".



